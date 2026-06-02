O produtor rural Flávio Faedo avisou a aliados que não deve mesmo aceitar o convite para ser candidato a governador pelo PT. A informação é confirmada pela presidente da legenda em Goiás, a deputada federal Adriana Accorsi, que agora voltará a discutir as outras alternativas para a corrida pelo Palácio das Esmeraldas.\nA cúpula do PT trabalhou nos últimos dias para avançar na consolidação da pré-candidatura de Faedo nesta terça-feira (2), aproveitando a visita do presidente Lula a Rio Verde, cidade onde vive o produtor rural. A articulação, que esbarrava em resistências familiares e questões profissionais, não deu certo.\n“Os nomes (que estavam colocados) continuam e eu vou conversar hoje com o presidente nacional (Edinho Silva) e o coordenador do Grupo de Trabalho Eleitoral (Jilmar Tatto) para a gente ver como prossegue. Semana que vem a gente tem que ficar com isso resolvido”, afirma Adriana.