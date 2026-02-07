A filiação ao PSD, anunciada há pouco mais de uma semana, provocou novo pico de buscas pelo nome do governador Ronaldo Caiado. Segundo o Google Trends, a alta no interesse pelo goiano foi a segunda maior dos últimos 12 meses. O volume ficou próximo ao da primeira semana de abril de 2025, período que coincide com o lançamento oficial de seu projeto eleitoral para este ano, com um evento em Salvador.\nA plataforma indica que houve um “grande aumento” de pesquisas que relacionam Caiado ao seu novo partido e ao União Brasil, sigla que ele acaba de deixar. Também se destacaram buscas ligadas a pesquisas eleitorais para presidente e a figuras como o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).\nO terceiro período de maior procura pelo nome do chefe do Executivo ocorreu entre 26 de outubro e 1º de novembro, quando ele concedeu uma série de entrevistas para comentar a operação realizada contra o Comando Vermelho, no Rio de Janeiro.