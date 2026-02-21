Apesar de ter surpreendido o Palácio das Esmeraldas e até mesmo integrantes do PL, a filiação da advogada Ana Paula Rezende ao partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, com anúncio de pré-candidatura a vice-governadora, foi discutida por semanas.\nOs primeiros gestos do senador Wilder Morais (PL) vieram no fim de novembro de 2025, quando ele visitou o Memorial Iris Rezende. Nessa mesma época, a filha do ex-governador começava a demonstrar interesse em ser candidata ao Senado. Desde então, os dois mantiveram conversas frequentes, que passaram pelo presidente nacional da do sigla, Valdemar Costa Neto, com quem Ana chegou a falar, e até mesmo Bolsonaro.\nA coluna apurou que Wilder apresentou a sua proposta de chapa na conversa que teve no sábado de carnaval (14) com o ex-presidente, na Papudinha, em Brasília. Essa sequência de articulações sem que a ex-emedebista desse qualquer sinal aos antigos aliados foi o que mais irritou o governador Ronaldo Caiado (UB).