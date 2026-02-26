Governador Ronaldo Caiado (UB) e o vice Daniel Vilela (MDB) (Wildes Barbosa / O Popular)\nFlávio Bolsonaro confirmou ao governador Ronaldo Caiado (PSD) que Wilder Morais, seu colega de bancada no Senado, será candidato a governador pelo PL em Goiás.\nA informação foi confirmada a esta coluna pelo próprio Caiado, que se reuniu com Flávio em Brasília na noite de quarta-feira (25).\nApesar de Wilder ter avançado com sua candidatura a governador nos últimos dias, a reunião entre Flávio e Caiado teve como pano de fundo um acordo que os dois haviam encaminhado para uma aliança em Goiás.\nPelo acerto, que Caiado chegou a dizer que estava “em fase terminativa”, o deputado federal Gustavo Gayer (PL) seria candidato a senador na chapa que será encabeçada pelo vice-governador Daniel Vilela (MDB), ao lado da primeira-dama Gracinha Caiado (UB), também interessada em disputar o Senado.