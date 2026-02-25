Apesar da percepção cada vez mais difundida de que a candidatura do senador Wilder Morais ao governo é irreversível, o também senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmou que terá conversa com o governador Ronaldo Caiado (PSD) nesta quarta-feira (25), às 18 horas, em Brasília, na busca por um “meio-termo” em Goiás. Segundo bolsonaristas ouvidos pela coluna, a expressão foi utilizada pelo filho 01 de Jair Bolsonaro em conversa com o deputado federal Gustavo Gayer (PL) nesta terça-feira (24).\nNo mesmo encontro, Flávio também teria dito que Wilder “atropelou” tratativas na direção de uma aliança ao visitar seu pai na Papudinha e confirmar o projeto antes de seu retorno de sequência de viagens ao exterior. Sinalizou também que a candidatura própria ao Palácio das Esmeraldas avançou desde então. Daí a necessidade de buscar um entendimento.