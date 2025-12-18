Flávio Bolsonaro em visita à sede do PL em Goiás, após reunião com o governador Ronaldo Caiado (Divulgação)\nEm Goiânia, nesta quinta-feira (18), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se reuniu com o governador Ronaldo Caiado (UB) no Palácio das Esmeraldas. Apesar de ambos serem pré-candidatos à Presidência da República, a pauta principal foi a formação de uma possível aliança em Goiás.\nAcompanhado do deputado federal Gustavo Gayer e do senador Wilder Morais — seus colegas de partido no estado —, o filho do ex-presidente tratou da possibilidade de indicar um nome para o Senado na chapa que será encabeçada pelo vice-governador Daniel Vilela (MDB).\nConforme apurado pela coluna, Gayer, que é pré-candidato ao Senado, expôs sua preferência pela aliança com Caiado e Daniel. Wilder, por outro lado, reforçou seu interesse em disputar o governo estadual, o que impediu o fechamento antecipado do acordo.