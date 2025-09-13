O Fórum das Entidades Empresariais de Goiás (FEE) realizou na tarde desta sexta-feira (12) a primeira reunião de um grupo técnico criado para discutir as dificuldades de suprimento de energia para novos empreendimentos no estado, especialmente os industriais e imobiliários. A coluna apurou que as lideranças empresariais decidiram aumentar a pressão por mais investimentos na rede.\nO primeiro passo será a busca pela ampliação de diálogo com a Equatorial. Se soluções para o problema não forem apresentadas, as entidades do setor produtivo estão dispostas a apostar em medidas administrativas e, em seguida, acionar a Justiça.\nEstudo preliminar apresentado na segunda-feira (8), a partir de articulação da Associação Pró-Desenvolvimento Industrial (Adial) aponta falta de disponibilidade em diversos municípios, sendo que a situação de 30 deles é classificada como crítica, especialmente no Vale do Araguaia, no Norte Goiano e a região de Rio Verde.