Os presidentes das entidades que compõem o Fórum das Entidades Empresariais (FEE) se reuniram nesta segunda-feira (8) e formalizaram apoio ao nome do ex-deputado federal José Mário Schreiner (PSD) à vaga de vice na chapa do governador Daniel Vilela (MDB). A decisão foi tomada em almoço realizado na sede da OCB, com a presença do próprio Schreiner, ligado ao fórum por ser presidente licenciado da Faeg.\nConsultor jurídico da Adial, o advogado Flávio Rodovalho explica a decisão: “É um nome que ultrapassa a fronteira empresarial. Ele é um cara com experiência e com habilidade para transitar em vários setores.” Indicado pelo FEE para tratar do assunto com a coluna, Rodovalho defende que a escolha não pode representar apenas um segmento da sociedade.\n“A gente já viu o que aconteceu aqui em Goiânia no passado. É muito perigoso”, defende, em referência indireta à escolha de Rogério Cruz (SD) para a vice de Maguito Vilela na disputa pela Prefeitura em 2020. Maguito não resistiu a complicações da Covid-19 e Rogério se tornou prefeito. O antecessor de Sandro Mabel (UB) foi escolhido pelo mandato que exercia de vereador e por ser evangélico. O ex-senador Luiz Carlos do Carmo (PSD), que também busca a vice, tem como ativo o fato de ser ligado à cúpula da Assembleia de Deus em Goiás.