José Mário Schreiner recebe apoio do Fórum das Entidades Empresariais (Fábio Lima / O Popular)\nOs presidentes das entidades que compõem o Fórum das Entidades Empresariais (FEE) se reuniram nesta segunda-feira (8) e formalizaram apoio ao nome do ex-deputado federal José Mário Schreiner (PSD) para a vaga de vice na chapa do governador Daniel Vilela (MDB). A decisão foi tomada durante um almoço realizado na sede da Organização das Cooperativas Brasileiras em Goiás (OCB-GO), com a presença do próprio Schreiner.\nO presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás, Marcelo Baiocchi, ressaltou o fato de Schreiner — que é presidente licenciado da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) — também ser integrante do FEE. “O Zé Mário é do Fórum, é um empresário da área rural e tem experiência. Não podíamos nos furtar de hipotecar o apoio a ele”, resume.