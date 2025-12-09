A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) publicou oito editais de licitação que somam R$ 633,8 milhões em obras rodoviárias desde 10 de outubro, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu as leis estaduais que autorizavam contratos com entidades privadas para a execução de intervenções com recursos do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra).\nOs processos licitatórios ainda se encontram em fase inicial e abrangem a duplicação da GO-215 e a construção do acesso ao Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot), também com pista duplicada, em Aparecida de Goiânia. Estão ainda na lista a restauração de trecho de 30 quilômetros da GO-020, com custo de R$ 83 milhões, e as pavimentações de trechos das GOs 236, 110, 455, 435 e 206.\nApesar do baque no STF, o presidente da Goinfra, Pedro Sales, prevê que 85% das obras selecionadas pelo Conselho Gestor do Fundeinfra estarão “em alguma fase de execução” em meados de 2026.