Integrantes da Câmara de Goiânia, os vereadores Anselmo Pereira e Henrique Alves, ambos do MDB, apresentaram um requerimento nesta terça-feira (15) para a criação de um grupo de estudos técnico-legislativo para acompanhamento do projeto de lei que cria o fundo imobiliário municipal e a “proposição de aprimoramentos” ao texto.\nConforme confirmado à coluna pelo próprio Henrique, que é primeiro-secretário da Câmara, uma das emendas que o grupo deve propor será no sentido de obrigar o envio de uma nova mensagem com a relação de imóveis antes da efetivação do fundo. Conforme mostrado ontem pelo POPULAR, o prefeito Sandro Mabel (UB) insiste que a Secretaria de Planejamento e Urbanismo Estratégico (Seplan) ainda não finalizou o levantamento das áreas, que terão valores analisados pelo mercado posteriormente.