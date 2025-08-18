O superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em Goiás, Gilvane Felipe (Cidadania), afirma que os embates do governador Ronaldo Caiado (UB) e aliados com o órgão têm motivações políticas. Especialmente a tentativa de desgastar a gestão do presidente Lula (PT) e o incômodo com o seu trânsito entre a esquerda e o centro.\n“Sem querer supervalorizar meu peso na política em Goiás, creio que o que incomodou mesmo Caiado e o fez me escolher como inimigo foi o movimento que eu e meus companheiros de ideais no Cidadania empreendemos rumo à esquerda, dentro da perspectiva da formação de uma frente ampla no estado”, avalia.\nEle continua: “Por minha trajetória junto à esquerda e junto ao governo Marconi (Perillo, do PSDB), acabo tendo interlocução tanto com a esquerda, quanto com o centro, o que me posiciona como um dos intermediários nesse processo. Creio que este seja, no fundo, o motivo de Caiado tentar me desestabilizar à frente do Iphan.”