A Fundação Bienal de São Paulo inicia em Goiânia, no dia 3 março, o programa de mostras itinerantes da 36ª Bienal de São Paulo. O evento gratuito, que será realizado no Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC), no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), é resultado de uma parceria da entidade paulista com o programa Goiás Social e as secretarias estaduais da Cultura (Secult) e da Retomada.\nA mostra, inédita na capital, permanecerá no MAC até 19 de abril e trará um recorte com algumas das principais obras expostas na última edição da Bienal, cujo tema central foi Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática. Em seguida, a exposição seguirá para mais de dez cidades do Brasil e do exterior.\n“A Bienal também se torna uma realidade em nosso estado. Não é importante somente para a gestão pública, mas principalmente para a população que, muitas vezes, não tem condições de ir a São Paulo para poder aproveitar ou ver tudo o que a Bienal oferece”, comenta Yara Nunes, titular da Secult.