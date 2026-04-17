O Governo de Goiás alcançou o 1º lugar no País em transparência de obras públicas, segundo a Transparência Internacional – Brasil. O estado obteve 95,5 pontos no Índice de Transparência e Governança Pública e foi classificado no nível “ótimo”. O relatório foi divulgado pelo órgão na nota técnica Transparência de Obras Públicas nos Governos Estaduais.\nO estudo aponta que Goiás “cumpriu quase a totalidade dos indicadores avaliados”, incluindo execução orçamentária, execução física, plano de contratações, estudos de impacto ambiental e licenças ambientais. A nota máxima só não foi alcançada no item “participação social”, cumprido parcialmente.\nDois exemplos positivos citados no documento são o portal Transparência Ambiental, que permite consultas sobre o licenciamento ambiental, mantido pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e o Mapa de Obras Públicas, da Secretaria de Infraestrutura, que permite o acesso a páginas com detalhamento das intervenções.