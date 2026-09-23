Levantamento feito pela coluna com base em dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que, a 12 dias do primeiro turno, 10 dos 100 candidatos que mais colocaram dinheiro do próprio bolso em suas campanhas disputam (ou disputavam) as eleições em Goiás.\nO maior destaque goiano no ranking é o candidato a deputado estadual Lucas do Vale (MDB), que tenta uma cadeira na Câmara dos Deputados e aparece na 16ª posição nacional, com R$ 316,5 mil. A segunda da lista estadual é a ex-primeira-dama de Aparecida de Goiânia Flávia Teles (PSDB). Antes de renunciar à sua candidatura a deputada federal, a tucana colocou R$ 300 mil no projeto.\nOs deputados federais Professor Alcides (PSDB), que tenta a reeleição, e Gustavo Gayer, um dos nomes do PL na corrida pelo Senado, aportaram R$ 260 mil e R$ 225,8 mil, respectivamente. O quinto da lista de autofinanciamento é o ex-prefeito de Formosa Itamar Barreto (PSDB).