O Estado de Goiás moveu uma Ação Cível Originária contra a União para suspender a cobrança de R$ 2,07 milhões em multas e débitos trabalhistas relacionadas a supostas irregularidades no Hospital Estadual do Centro Norte Goiano (HCN), em Uruaçu. A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) alega que as autuações do Ministério do Trabalho e Emprego são de responsabilidade do Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED), organização social (OS) que faz a gestão da unidade, e não da Secretaria Estadual de Saúde (SES).\nApesar de o valor ser baixo em comparação com o orçamento estadual, o imbróglio ganhou caráter de urgência devido ao iminente vencimento da Certidão Negativa de Débitos (CND) federais de Goiás, previsto para este sábado (30). Caso as pendências sejam mantidas, Goiás ficará impossibilitado de renovar o documento de regularidade fiscal no sistema CAUC.