O tom mais agressivo adotado pelo ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) nas últimas semanas impulsionou as buscas por seu nome no Google, superando pela primeira vez o interesse por Ronaldo Caiado (PSD), com quem disputa o posto de principal alternativa ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na corrida presidencial.\nDados levantados pela coluna através da plataforma Google Trends mostram que as pesquisas pelo mineiro atingiram o pico dos últimos 12 meses no dia 25 de abril, quando ele gravou um vídeo com críticas ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O impacto digital foi quase duas vezes maior do que o gerado pelo anúncio da pré-candidatura presidencial de Caiado. Realizado no fim de março, o ato foi o que mais despertou curiosidade pelo ex-governador de Goiás desde maio de 2025.