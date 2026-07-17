Dados da plataforma Google Trends reforçam a leitura corrente de que a disputa pelo Senado é aquela da qual o eleitor está mais distante. De oito senatoriáveis analisados pela coluna, apenas a ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB) e o deputado federal Gustavo Gayer (PL) tiveram volume de buscas suficiente para pontuar na linha do tempo dos últimos três meses.\nNo caso de Gracinha, houve um aumento, ainda que pequeno, a partir de 4 de julho, data da divulgação de pesquisa eleitoral realizada pelo instituto Paraná, que a mostrou na liderança. Gayer é de longe o mais buscado, mas o pico de interesse veio após 8 de junho, quando ele foi internado para tratar de obstrução intestinal. Segundo a plataforma, as consultas mais frequentes e em alta sobre o bolsonarista estão ligadas à pergunta sobre o que aconteceu com ele ou com a palavra “acidente”.