Ronaldo Caiado (UB) e outros governadores de direita se articulam para levar propostas de emendas ao projeto de lei antifacção, proposto pelo presidente Lula (PT), à Câmara dos Deputados. Caiado afirma à coluna que os integrantes do recém-criado Consórcio da Paz aguardam a definição de agenda por parte do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB). A expectativa é de que o encontro possa ocorrer na próxima semana.\nO chefe do Executivo adianta que planeja propor as seguintes alterações no caso de réus ligados a facções: fim da audiência de custódia, em medida que também valeria para reincidentes; fim das saídas temporárias; alterar as frações de progressão de pena de um sexto para três quintos; fim das visitas íntimas; e gravação de audiências com advogados.\nAlém disso, há a intenção de reconhecer faccionados como terroristas. “Pode-se dizer que essas (propostas) têm a concordância de todos os governadores, mas devem chegar outras também”, resume o goiano.