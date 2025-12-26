O governador Ronaldo Caiado (UB) sancionou lei na terça-feira (23) que regionaliza os Centros de Atendimento Socioeducativo (Cases) do Estado de Goiás em meio a plano de desativação de duas unidades, sob alegação de baixa demanda no sistema. Como mostrou o POPULAR no dia 12, o Estado registrou queda de 66% no número de adolescentes internados de 2019 a 2022, enquanto a média nacional foi de 43,7%.\nCom a reestruturação e sete regionais, a unidade de Itaberaí deixará de funcionar e a de São Luís de Montes Belos, construída para cumprir termo de ajustamento de conduta (TAC) de 2012 com o Ministério Público, não chegará a funcionar como Case. Uma nova unidade a ser inaugurada em Rio Verde, também prevista no TAC, vai abrigar os internados de Itaberaí e a demanda de São Luís. Já a unidade de Porangatu ganhou sede definitiva e com capacidade ampliada, segundo o governo.