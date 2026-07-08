O governador Daniel Vilela (MDB) vai assinar, na manhã desta quarta-feira (8), o protocolo de intenções para a aquisição de um complexo que abrigará o novo Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), em Goiânia.\nA unidade será transferida para a estrutura inicialmente construída pelo grupo Oncoclínicas e a Cedro Participações para abrigar o Câncer Center Goiânia, no Conjunto Fabiana, na região Sudeste da capital goiana. A coluna apurou que o custo da operação é de aproximadamente R$ 500 milhões, incluindo parte dos equipamentos hospitalares, e a transição será iniciada nos primeiros meses de 2027.\nA obra tocada pelo grupo privado, que enfrenta problemas financeiros, está em fase de acabamento, com cerca de 95% de conclusão. De acordo com integrantes da Secretaria Estadual de Saúde (SES), o número de leitos será ampliado de 342 para 500 com a transferência para o novo local. Já a quantidade de UTIs deve dobrar, saindo de 10 para 20. A área total construída é de mais de 53 mil metros quadrados.