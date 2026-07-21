O governo de Goiás pagou R$ 165,2 milhões em convênios e benefícios a prefeitos no programa Goiás do Crescimento, de janeiro a início de julho deste ano, no prazo limite estabelecido pela legislação para transferência de recursos antes das eleições. O valor representa cerca de 80% do total previsto para 2026.\nO município que mais recebeu foi Cristalina, com 62 mil habitantes e convênios de R$ 8,7 milhões. A cidade é comandada pelo prefeito Dr. Luís Otávio, que trocou o PL pelo União Brasil e declarou apoio à reeleição do governador Daniel Vilela (MDB) em novembro. O PL tem como pré-candidato ao governo o senador Wilder Morais.\nNa lista dos maiores beneficiários estão ainda Águas Lindas de Goiás (R$ 6,4 milhões) e Anápolis (R$ 3,92 milhões). A primeira tem como prefeito Dr. Lucas (UB), e a segunda, Márcio Corrêa, que é do PL, mas aliado de Daniel.