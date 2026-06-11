A Secretaria Estadual de Relações Institucionais (Serint) projeta que executará entre 60% e 65% das emendas impositivas dos deputados estaduais até 3 de julho. A data coincide com o último dia antes da pausa prevista para este tipo de pagamento em ano eleitoral, mas também atende à demanda dos parlamentares, que pretendem destinar o máximo possível de recursos às suas bases antes de enfrentarem as urnas no início de outubro.\nSegundo dados disponibilizados no portal EmendasGO, R$ 108,5 milhões do orçamento impositivo da Assembleia Legislativa tinham sido quitados até o fim da tarde desta quarta-feira (10). A soma representa 20% do total de R$ 560 milhões previstos para 2026.\nO titular da Serint, Armando Vergílio, afirma que há tempo para alcançar a meta citada acima. Ele completa que o volume só não será maior por conta de questões relacionadas à ausência de documentação dos beneficiários: “Temos um trabalho de refinamento que vem sendo feito desde 2023 e tivemos uma evolução muito grande. Hoje dependemos substancialmente de as prefeituras entregarem plano de trabalho e toda a documentação.”