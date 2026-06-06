O governo estadual construiu uma agenda que prevê 13 edições do Goiás Social a cada dois dias entre terça-feira (9) e 4 de julho, data a partir da qual o governador Daniel Vilela (MDB) não poderá mais participar de inaugurações ou entrega de benefícios.\nA agenda de eventos, que devem contar sempre com a presença de Daniel, indica uma prioridade do emedebista ao projeto itinerante. A iniciativa passará por 12 municípios neste período, incluindo duas passagens por Goiânia, nos dias 11 e 12 de junho e 2 e 3 de julho. A última parada, entre 3 e 4 de julho, será em Aparecida de Goiânia, cidade que foi administrada por Maguito Vilela, pai do chefe do Executivo, por dois mandatos, e uma de suas principais bases eleitorais.\nA lista inclui outras regiões consideradas prioritárias, como Rio Verde e Mineiros, no Sudoeste; Itumbiara e Morrinhos, no Sul; e Valparaíso, no Entorno do Distrito Federal.