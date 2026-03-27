A primeira-dama Gracinha Caiado confirma que o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, será o novo presidente do União Brasil em Goiás. “Todo mundo conversou e quem vai assumir o União Brasil realmente é Bruno Peixoto. Bruno é uma pessoa em quem eu tenho maior confiança, é uma pessoa competente e, se Deus quiser, vai ser um deputado federal muito bem votado. Ele tem experiência partidária e a gente fica muito feliz com isso”, afirma.\nPré-candidata a senadora, Gracinha chegou a confirmar que assumiria o comando da sigla em substituição ao governador Ronaldo Caiado, que migrou para o PSD recentemente. No entanto, desde a semana passada se intensificou uma articulação com a cúpula nacional do partido visando a garantia de uma chapa de deputados federais competitiva.\nPelas tratativas, a senatoriável ficaria com o comando estadual da federação formada pela legenda com o PP, que acaba de ser homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Perguntada, ela responde: “O Rueda (Antônio, presidente nacional do UB) e o Ronaldo ainda vão conversar sobre a federação, mas eu estava muito preocupada com essa parte do partido. Você tem toda uma chapa que você tem de fazer e eu acho que não podia ter um nome melhor do que o de Bruno Peixoto.”