Em um cenário de pré-candidaturas múltiplas na base governista, Gracinha Caiado (UB) tem manifestado interesse em fechar parcerias com outros nomes da corrida pelo Senado. A estratégia se vale do prestígio da ex-primeira-dama junto ao grupo e da constatação, com base em pesquisas internas, de que o segundo voto será fundamental para o sucesso de seu projeto.\nNesse sentido, ela abriu conversas com Gustavo Mendanha (PRD) com o objetivo de ganhar terreno, principalmente em Aparecida de Goiânia, e sinalizou interesse em ter o mesmo tipo de diálogo com o deputado federal Zacharias Calil (MDB). No caso do senador Vanderlan Cardoso (PSD), a percepção é de que as “dobradinhas” ocorrerão naturalmente, devido ao grande número de prefeitos que pretendem apoiar os projetos de ambos.\nEssa aliança tácita pode ser facilitada pela desistência do presidente estadual do PP, Alexandre Baldy, que também conta com a simpatia de parte relevante dos gestores municipais por conta de sua atuação à frente da Agência Goiana de Habitação (Agehab). Baldy, conforme mostrado por esta coluna recentemente, deve ser anunciado como primeiro suplente de Gracinha.