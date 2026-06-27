Gracinha Caiado, ao lado de Fião de Castro e Alexandre Baldy, seus suplentes, em Itumbiara neste sábado (Foto: Redes Sociais)\nA ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB) acertou o presidente estadual do PP, Alexandre Baldy, e Manoel Castro de Arantes (UB), conhecido como Fião, como primeiro e segundo suplentes na corrida pelo Senado, respectivamente.\nA composição será anunciada no encontro da base governista deste sábado (27), em Itumbiara (Região Sul do Estado). O Giro já havia antecipado a tendência de acordo com Baldy no dia 13.\n-WEBSTORIES - Gracinha Caiado anuncia Baldy e Fião como suplentes (1.3427025)\nComo ele também era pré-candidato ao Senado, agora o grupo do governador Daniel Vilela (MDB) e do ex-governador Ronaldo Caiado (UB) passa a contar com quatro pré-candidaturas. Além de Gracinha, os nomes são os do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (PRD), do senador Vanderlan Cardoso (PSD) e do deputado federal Zacharias Calil (MDB).