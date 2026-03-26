Gracinha Caiado e Bruno Peixoto durante agenda na Assembleia Legislativa(Gabriela Macêdo/g1 Goiás)\nA primeira-dama Gracinha Caiado confirma a esta coluna que o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, será o novo presidente do União Brasil em Goiás. “Todo mundo conversou e quem vai assumir o União Brasil realmente é Bruno Peixoto. Bruno é uma pessoa em quem eu tenho maior confiança, é uma pessoa competente e se Deus quiser vai ser um deputado federal muito bem votado. Ele tem experiência partidária e a gente fica muito feliz com isso”, afirma.\nPré-candidata a senadora, Gracinha chegou a confirmar que assumiria o comando da sigla em substituição ao governador Ronaldo Caiado, que migrou para o PSD recentemente. No entanto, desde a semana passada se intensificou uma articulação com a cúpula nacional do partido visando a garantia de uma chapa de deputados federais competitiva.