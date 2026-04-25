A ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB) afirmou, nesta sexta-feira (24), que José Mário Schreiner (PSD) é seu nome preferido para ocupar a vaga de vice do governador Daniel Vilela (MDB) nas eleições deste ano. A revelação ocorreu durante seu discurso em reunião política com presidentes de sindicatos rurais de 93 municípios goianos, organizada pelo próprio Zé Mário em um hotel de Goiânia.\nApós dizer que tinha de “falar a verdade” e reforçar que a decisão sobre a chapa majoritária será tomada por Daniel em conjunto com seu marido, o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), a pré-candidata ao Senado emendou: “Eu não tenho dúvida de que o Zé Mário, como vice-governador, seria o nome melhor para Goiás, pelo trabalho que ele fez em todo o setor rural, pelo trabalho que ele tem feito de educação, de qualificação, dentro da Faeg. Conheço o trabalho de Zé Mário de perto (…) Então, você pode ter certeza, Zé, se depender de mim, né?...”, disse Gracinha, sem concluir a frase, arrancando risadas e aplausos da plateia.