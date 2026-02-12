A primeira-dama Gracinha Caiado (UB) defende, em entrevista exclusiva a esta coluna, que seu companheiro de corrida por duas vagas no Senado seja o deputado federal Gustavo Gayer (PL) e rejeita a possibilidade de lançamento de candidaturas avulsas, a exemplo do que ocorreu em 2022.\n“Isso já foi provado que não deu certo. Você divide a sua base e todo mundo perde. Eu acho que ninguém nem vai querer isso. Em 2022, você teve Vilmar Rocha (PSD), Delegado Waldir (UB) e (Alexandre) Baldy como candidatos e os três perderam as eleições. Se fosse um só candidato, isso não teria existido. Não acredito que a gente vá cometer esse erro novamente”, afirma.\nEla também elogia Gayer. “É um homem que tem força, tem voto, tem poder de decisão. Vou me sentir muito honrada em ter ele como parceiro na minha chapa, como senadora”, continua. A declaração vem em momento no qual o senador Vanderlan Cardoso (PSD) segue mostrando disposição de lançar sua candidatura à reeleição pela base governista.