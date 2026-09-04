Gracinha Caiado (UB) iniciou nesta quinta-feira, em Itumbiara, uma frente própria de sua campanha ao Senado. A partir de agora, além de cumprir agendas com o governador Daniel Vilela (MDB), na posição de candidata prioritária da base governista, a ex-primeira-dama realizará encontros regionais de maneira intercalada e solo.\nA meta é reunir em cidades polo prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de municípios vizinhos, alcançando todo o estado até a véspera da votação no primeiro turno, agendado para 4 de outubro. O QG de Gracinha aponta a intenção de mobilizar as lideranças da base governista para dar mais corpo ao projeto.\nConforme mostrado ontem por esta coluna, o coordenador-geral de Daniel, José Mário Schreiner (PSD), trabalha para mobilizar integrantes do primeiro escalão do governo estadual com um objetivo semelhante de “esquentar” a campanha nas ruas.