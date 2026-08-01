O deputado estadual Karlos Cabral, líder do PSB na Assembleia Legislativa, diz que a convenção do partido será “um campo de batalha”. O parlamentar integra um movimento que tentará barrar, no evento, a candidatura à reeleição de seu colega de bancada Rubens Marques.\nUm requerimento de destaque para votação em separado do nome de Marques foi protocolado pelo ex-secretário de mobilização do diretório estadual Leandro Dias Barbosa. O documento aponta que a migração para a sigla, em abril, teria sido irregular. Entre os motivos apontados estão: filiações ao Agir e União Brasil ao mesmo tempo e “circunstâncias suspeitas que já foram apresentadas às autoridades policiais para apurar a existência de eventual fraude”.\nLeandro, aliás, deixou o posto que ocupava no comando pessebista no dia 15 de julho, juntamente com o ex-deputado federal Elias Vaz, em ação atribuída à presidente estadual, a vereadora Aava Santiago. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram cinco desligamentos. O grupo de oposição interna aponta que o movimento visa a garantia de vitória para Aava em votações tanto na executiva e na própria convenção.