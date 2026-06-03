O governador Daniel Vilela (MDB) propôs a criação de um grupo de trabalho (GT) que ficará responsável pela elaboração do projeto de lei de compensações à cidade de Goiás pela transferência da capital. A decisão foi acertada na segunda-feira (1º) em reunião com o prefeito da cidade histórica, Aderson Gouvea (PT). No mesmo dia, a Assembleia Legislativa de Goiás aprovou requerimento, de autoria do deputado estadual Karlos Cabral (PSB), que cria uma Frente Parlamentar de apoio à proposta.\nDaniel sinalizou na conversa que o próximo passo é definir uma agenda de procedimentos e as secretarias que vão trabalhar na elaboração do texto. A intenção é atualizar um projeto de lei de 1936 que estabelecia os critérios e mecanismos para promover uma indenização pelas perdas políticas e econômicas provocadas pela mudança da sede do Estado de Goiás para Goiânia.