()\nO ex-deputado estadual Humberto Teófilo (Novo) declarou apoio a Gustavo Mendanha (PRD) na disputa pelo Senado. Teófilo chegou a se colocar como pré-candidato ao mesmo cargo, mas acabou decidindo buscar uma cadeira na Câmara dos Deputados.\nTeófilo, cujo partido está coligado com o PL, afirma, em vídeo gravado nesta quinta-feira (13), que o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia será seu segundo voto. O primeiro será dado ao deputado federal Gustavo Gayer (PL). “Gayer e Mendanha. Os dois Gustavos no Senado”, diz, após citar que o aliado é “de direita, conservador e cristão”.\nHumberto Teófilo não é o primeiro político bolsonarista e apoiador do senador Wilder Morais (PL) na corrida pelo governo estadual a declarar apoio a Gustavo. Recentemente, o prefeito de Morrinhos, Maycllyn Carreiro (PL), declarou sua preferência pelo aparecidense.