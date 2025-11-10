As buscas pelo nome do governador Ronaldo Caiado (UB) dispararam na semana da operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Dados levantados pela coluna no Google Trends mostram que o interesse por Caiado alcançou novo pico entre 26 de outubro e 1° de novembro. Como a segurança pública é uma de suas bandeiras, o goiano concedeu série de entrevistas a veículos nacionais sobre o tema.\nLevando em conta as informações da plataforma de buscas, o goiano ficou atrás do fluminense Cláudio Castro (PL), protagonista da ação policial, mas capturou mais a atenção do público online que seus colegas de direita que também são tidos como pré-candidatos à presidência da República, como Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, e Ratinho Júnior (PSD), do Paraná. Entre esses, apenas o paranaense não participou da formação do chamado Consórcio da Paz.