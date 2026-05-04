O interesse por Daniel Vilela (MDB) no Google atingiu o maior patamar já registrado a partir de sua posse como governador, que ocorreu há pouco mais de um mês, no dia 31 de março.\nDados da plataforma Google Trends levantados por esta coluna indicam que as buscas pelo emedebista dispararam entre os dias 28 de março e 4 de abril, na semana que marcou a passagem do governo de Ronaldo Caiado (PSD) para o seu.\nA transição foi o evento de maior impacto digital entre os pré-candidatos ao Palácio das Esmeraldas nos últimos 12 meses.\nO ex-governador Marconi Perillo (PSDB) foi o segundo que despertou mais interesse no mesmo período, com o ápice ocorrendo pouco mais de uma semana depois, com a revelação, em 9 de abril, de que sua empresa, MV Projetos e Consultoria, recebeu R$ 14,5 milhões do Banco Master.