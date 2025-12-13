O núcleo político do governo estadual decidiu punir os deputados estaduais que não participaram da votação do projeto que institui a cobrança de contribuição para dependentes do Ipasgo Saúde. A coluna apurou que o Palácio das Esmeraldas optou por aplicar “rigorosamente” critérios de lealdade, fidelidade e comparecimento, especialmente nas votações polêmicas, para definir a cota que cada parlamentar governista terá de emendas informais extras, que foram confirmadas recentemente para 2026. O valor cheio previsto é de R$ 6 milhões.\nNo caso do projeto do Ipasgo, o principal critério para a “dosimetria” será a primeira votação, realizada na quarta-feira. Estiveram ausentes Lucas do Vale (MDB), George Morais (PDT) e Vivian Naves (PP), sendo que esta última é casada com o ex-prefeito de Anápolis Roberto Naves (Republicanos), que está à frente da Goiás Turismo e, portanto, é auxiliar do governador Ronaldo Caiado (UB).