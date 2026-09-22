Deputado federal Jeferson Rodrigues desiste de candidatura à reeleição e desfalca chapa do PSDB (Wildes Barbosa / O Popular)\nO deputado federal Jeferson Rodrigues (PSDB) desistiu de sua candidatura à reeleição. A decisão foi oficializada na manhã desta terça-feira e consolida a terceira baixa na chapa montada pela legenda em busca de cadeiras na Câmara dos Deputados.\nAlém de Jeferson, a chapa tucana perdeu, nos últimos dias, as candidaturas da ex-primeira-dama de Aparecida de Goiânia Flávia Teles e do ex-deputado estadual Henrique Arantes.\nAssim como os dois colegas que o antecederam, o deputado federal decidiu apoiar a candidatura de Felipe Cecílio (PSDB), que receberá suas bases eleitorais. Jeferson Rodrigues afirma, em vídeo gravado ao lado de Felipe para divulgação nas redes sociais, que a decisão foi tomada por motivos pessoais.