O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, confirma, em entrevista exclusiva à coluna, que a chegada do governador Ronaldo Caiado ao partido resultará em troca no comando do partido em Goiás. Segundo ele, a reestruturação da sigla, hoje presidida pelo senador Vanderlan Cardoso, deve ocorrer nos próximos dias.\n“É evidente que, com a chegada do governador Caiado, não tem nenhum sentido você não reformular o partido. E isso será feito, evidentemente, porque precisa ser atendido com um espaço dentro do partido o governador. Um governador que chega com muito peso, que chega como um possível candidato à Presidência da República e que, caso seja candidato, com grandes chances de vencer, será um grande presidente. Então, eu acho que isso haverá, sim, nos próximos dias”, afirma Kassab.\nQuestionado sobre a pré-candidatura de Vanderlan a senador, ele defende que “todo assunto sempre pode ser discutido”, mas ressalta que “o importante é que haja desprendimento de todos”, citando casos como o do próprio Caiado. “É evidente que eu imagino que também o senador Vanderlan, que tem muito espírito público, possa ser também desprendido para entender que hoje tem uma nova realidade. Vamos conversar em cima dessa nova realidade”, completa.