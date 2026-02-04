()\nO presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, confirma, em entrevista exclusiva à coluna, que a chegada do governador Ronaldo Caiado ao partido resultará em troca no comando do partido em Goiás. Segundo ele, a reestruturação da sigla, hoje presidida pelo senador Vanderlan Cardoso, deve ocorrer nos próximos dias.\n“É evidente que, com a chegada do governador Caiado, não tem nenhum sentido você não reformular o partido. E isso será feito, evidentemente, porque precisa ser atendido com um espaço dentro do partido o governador", diz o dirigente partidário.\nKassab também pede "desprendimento" de Vanderlan em relação à disputa pelo Senado. A declaração vem em um cenário no qual Caiado defende as candidaturas da priemira-dama Gracinha Caiado (UB) e do deputado federal Gustavo Gayer (PL).\nO tom é muito diferente do adotado pelo próprio Kassab em entrevista concedida ao POPULAR na semana passada.