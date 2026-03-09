Presidente do PSD, Gilberto Kassab, com os governadores Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e Ratinho Júnior (Reprodução Redes sociais)\nO presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, virá a Goiás no sábado (14) para a filiação do governador Ronaldo Caiado ao partido. O ato será realizado no primeiro encontro da base governista visando as eleições de 2026, em Jaraguá.\nA informação foi confirmada à coluna pelo próprio Kassab. Caiado decidiu migrar para o PSD em busca de espaço para se tornar candidato a presidente da República.\nA sigla também tem os governadores Eduardo Leite (RS) e Ratinho Júnior (PR) como pré-candidatos à presidência. Kassab confirmou recentemente que a escolha do nome, antes prevista para abril, será antecipada e anunciada até o dia 31 de março.\n-webstories (1.3384020)