Diante da intervenção do Palácio do Planalto nas eleições em Goiás, o ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno afirma que a continuidade de sua pré-candidatura ao governo estadual passou a depender de “chamado do presidente Lula e de Edinho Silva”, presidente nacional do PT.\nConforme esta coluna mostrou na quarta-feira (8), Lula entrou de vez no debate sobre seu palanque no estado ao defender que a deputada federal Adriana Accorsi (PT) e a vereadora Aava Santiago (PSB) sejam candidatas majoritárias. Luis Cesar diz respeitar a decisão de Adriana, reforçada nesta sexta-feira (10) ao Blog da Fabiana Pulcineli, mas ressalva: “Ainda existe a decisão da vereadora Aava, que deverá comunicar a Lula e a (Geraldo) Alckmin que não será candidata. Ou que vai ser. Aí muda todo o cenário. Eu não poderia manter uma candidatura em Goiás sem ter essa decisão nacional”, completa.