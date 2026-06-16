Ao se manifestar pela primeira vez sobre o apoio do Fórum das Entidades Empresariais (FEE) a José Mário Schreiner (PSD) para a vaga de vice na chapa de Daniel Vilela (MDB), o ex-senador Luiz Carlos do Carmo (PSD) defende que “religião não define competência”.\n“A comunidade evangélica de Goiás é ampla, plural e formada por empresários, industriais, produtores rurais, trabalhadores, gestores públicos, parlamentares e lideranças com contribuição reconhecida ao estado. Caso meu nome venha a ser considerado para a vice, minha disposição será contribuir com lealdade, responsabilidade e preparo”, afirma, em nota encaminhada a esta coluna.\nSeu posicionamento é uma reação ao advogado Flávio Rodovalho, que defendeu Schreiner como um nome “com habilidade para transitar em vários setores” e tratou como “muito perigoso” um nome para representar apenas um segmento da sociedade, em referência indireta à escolha do ex-prefeito Rogério Cruz como vice de Maguito Vilela, pai de Daniel. “Não vejo a função de vice como antecipação de crise, ausência por morte ou doença, mas como papel institucional de apoio ao governador em agendas administrativas, missões oficiais e compromissos de trabalho”, completa.