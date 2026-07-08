Lula e Aava Santiago após a reunião desta quarta-feira (8). (Ricardo Stuckert / PR)\nO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrou de vez na discussão sobre seu palanque em Goiás nesta quarta-feira (8), ao chamar a deputada federal Adriana Accorsi (PT) e a vereadora Aava Santiago (PSB) para uma reunião no Palácio do Planalto. Durante a conversa, o petista reforçou o interesse que ele tem na presença das duas no comando do processo eleitoral no estado.\nA coluna apurou que, apesar de o tom adotado não ter sido o de pressão, o recado que ficou foi o de interesse em que Adriana e Aava sejam candidatas majoritárias. Entre as possibilidades estudadas estaria a de uma disputar o governo estadual e a outra o Senado, respectivamente. Em outro formato estudado em Brasília, a vereadora também tem sido sondada para a corrida pelo Palácio das Esmeraldas.