Prefeito Sandro Mabel (UB) durante prestação de contas na Câmara de Goiânia em outubro de 2025. (Diomício Gomes / O Popular)\nO prefeito Sandro Mabel (UB) solicitou à Câmara de Goiânia o adiamento da prestação de contas agendada para a manhã de segunda-feira (29). Em ofício encaminhado na manhã desta sexta-feira, a secretária municipal de Governo, Sabrina Garcêz, aponta “motivo de força maior”, mas a coluna apurou que o objetivo é garantir a votação do empréstimo internacional de US$ 60 milhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) na Comissão de Finanças, Orçamento e Economia.\nO presidente do colegiado, vereador Welton Lemos (Novo), convocou reunião ordinária para segunda, às 10 horas. Além do empréstimo, que será destinado à 2ª etapa do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (PUAMA II), estão na pauta outros dois projetos de autoria de vereadores.