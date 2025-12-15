Após sequência de vitórias nas últimas duas semanas, o prefeito Sandro Mabel (UB) trabalha para garantir o mesmo êxito naquele que será um dos principais testes de sua base na Câmara de Goiânia neste primeiro ano de mandato, previsto para a próxima semana: a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) na Comissão Mista. Não há, no Paço Municipal, a expectativa de que o relatório de Lucas Vergílio (MDB) mantenha as mesmas regras de remanejamento propostas por Mabel no substitutivo, com limite de 30% e 13 exceções.\nJustamente por permitir alterações orçamentárias sem passar pela Câmara, a LDO é muito menos palatável aos vereadores do que a abertura de crédito especial para despesas com parcerias público-privadas (PPPs) ou a atualização no Programa de Autonomia Financeira das Instituições Educacionais, aprovados na última quinta-feira (11). Daí o esforço concentrado para derrotar a proposta que virá no relatório de Vergílio, garantindo o envio do texto original ao plenário.