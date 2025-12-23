O prefeito Sandro Mabel (UB) esteve com o governador Ronaldo Caiado (UB) nesta segunda-feira (22), numa tentativa de reverter as alterações feitas na Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC). Mabel resistia à redução do peso da capital nas decisões sobre o transporte na região metropolitana (de 41,2% para 36,7%) e o respectivo aumento do poder do governo estadual (de 41,2% para 47,6%).\nTambém incomodou o fim do revezamento do comando da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) entre os dois entes. No entanto, quando o chefe do Executivo municipal chegou ao Palácio das Esmeraldas, no fim da manhã, a Assembleia Legislativa já tinha aprovado o projeto de lei complementar em primeira votação.\nCaiado não demonstra intenção de voltar atrás e insiste na argumentação de que o novo formato apenas faz a adequação ao peso dos investimentos de cada ente no subsídio da tarifa. É que, por solicitação da Prefeitura, o estado assumiu as gratuidades do transporte. O prefeito, por sua vez, afirmou em nota que não descarta a possibilidade de “questionar judicialmente a constitucionalidade da lei”.