Ao mesmo tempo em que adota o discurso de que o sucesso de sua gestão independe da aprovação de projetos de lei por parte da Câmara de Goiânia, o prefeito Sandro Mabel (UB) demandou a Casa no início de mandato mais do que Iris Rezende e Rogério Cruz (SD), seus antecessores.\nLevantamento feito pela coluna mostra que, do início do ano até ontem (12), primeiro dia de sessão após o recesso parlamentar, Mabel encaminhou 20 projetos ao Legislativo. O número representa mais do que o dobro dos 9 enviados na gestão de Iris no mesmo período. Rogério também enviou 20 propostas, mas é consenso na Câmara que a nova gestão também patrocinou uma “transição mais pesada”, incluindo a aprovação da taxa do lixo e da possibilidade de remanejar até 50% do orçamento, além da reforma administrativa.\nEm contexto de crise na sua base, o chefe do Executivo afirmou a esta coluna, na semana passada, que sua preocupação é “fazer coisas para a cidade”, “com ou sem a aprovação de projetos”. Bom lembrar que a agenda legislativa do Paço Municipal para o segundo semestre inclui o Centraliza e as reformas do Imas e GoiâniaPrev, entre outras matérias.