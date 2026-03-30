O prefeito Sandro Mabel (UB) deve enviar nesta semana à Câmara de Goiânia o projeto que institui o programa Morar no Centro, que visa à reocupação da região pioneira da capital. A proposta, finalizada após nova rodada de conversas com proprietários de imóveis, prevê custeio parcial de aluguéis em unidades que estejam desocupados há mais de 12 meses ou que tenham passado por novas construções e reformas, além de isenção de IPTU.\nO texto estabelece como prioridade o atendimento a grupos em situação de vulnerabilidade, como mulheres chefes de família, idosos, pessoas com deficiência e famílias com crianças ou adolescentes. O benefício terá uma duração inicial de 24 meses, com possibilidade de prorrogação por mais um ano, e o repasse financeiro será feito mensalmente de forma direta ao proprietário do imóvel.