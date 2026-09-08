O prefeito Sandro Mabel (UB) pretende receber os vereadores de sua base na Câmara de Goiânia na próxima semana, no Paço Municipal, com o objetivo de minimizar as resistências ao projeto de lei que cria o fundo imobiliário.\nO encontro chegou a ser previsto para os próximos dias, mas foi adiado em razão da viagem de Mabel à Argentina, onde participa de missão oficial.\nConforme O POPULAR mostrou recentemente, os ocupantes de cadeiras na Câmara enxergam a proposta como polêmica e citam pequenas chances de ela avançar antes do primeiro turno das eleições.\nA secretária municipal de Governo, Sabrina Garcez (Republicanos), vê na conversa com o chefe do Executivo chances de o cenário ser revertido.\n“Esse projeto não tem nada de polêmico ou de negativo e acho que os vereadores vão entender isso. Ele não trata de venda de áreas. É uma maneira que o prefeito encontrou de melhorar as contas e garantir recursos para investir em políticas públicas”, defende.